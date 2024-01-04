Бельгия отправит два F-16 в Данию для учений украинских пилотов

Бельгия отправит два двухместных истребителя F-16 и около пятидесяти человек в Данию в период с марта по сентябрь для учений украинских пилотов. Об этом заявили в министерстве обороны страны, сообщает Европейская правда.

В среду Норвегия объявила, что отправляет два самолета F-16 на авиабазу Скридструп в Дании, где будут учить украинцев.

По сообщению пресс-службы Минобороны Бельгии, то же сделают и бельгийские воздушные силы. Два бельгийских F-16B будут дислоцированы в Дании с марта по сентябрь, в течение двух восьминедельных периодов, вместе с около пятидесяти военнослужащими.

Целью учебной миссии будет подготовка не только пилотов, но и украинских техников и планировщиков миссий.

Украинские пилоты будут проходить подготовку в Румынии, Дании, США и Великобритании. В последней шестеро украинцев, где перед Рождеством завершили базовую подготовку, в том числе с изучением английского языка.