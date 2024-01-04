Компанию Vici внесли в список международных спонсоров войны

Глобальный производитель и поставщик различных пищевых продуктов под брендом Vici, литовская компания Viciunai Group внесена в перечень Международных спонсоров войны.﻿ Об этом заявили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое ведет указанный перечень, сообщает Экономическая правда.

"После начала полномасштабного вторжения России в Украину, представители Viciunai Group обещали, что компания уйдет с российского рынка, однако Vici не останавливает свои мощности в РФ, ищет новых работников и платит значительные налоги в бюджет агрессора" , - пояснили в НАПК.

Отмечается, что еще в марте 2022 года руководитель литовской группы Шарунас Матийошайтис заявил, что компания уйдет с российского рынка в течение 3-4 месяцев.

Однако Viciunai до сих пор ведет свой бизнес в России в обычном режиме без каких-либо сокращений, успешно защищает российскую торговую марку в суде, продолжает набирать персонал на свои дочерние предприятия, поддерживая рынок труда в РФ.

Например, производственный комплекс ООО "Вичюнай-русь" является крупнейшим предприятием Viciunai Group, на котором работают 1500 работников. Он находится в Калининградской области, а его чистая прибыль за 2022 год увеличилась на 156% (до 20 млн долл).

Дочерняя компания Viciunai ООО "БалтКо", являясь официальным представителем компании в России, предоставляет там услуги по перевозке продуктов рыбной кулинарии, рыбной переработки, сурими и морепродуктов. Ее чистая прибыль за 2022 год составила 2,5 млн долл. США.

"Пока такие известные бренды как Vici продолжают находиться на рынке России, несмотря на все военные преступления агрессора, мир получает неправильный сигнал, что РФ остается частью международных экономических процессов. Так и жители России видят, что демократический мир от них не отвернулся, а они все делают правильно" , - заявил председатель НАПК Александр Новиков.

Компания является глобальным производителем и поставщиком различных пищевых продуктов.﻿﻿ В частности, Viciunai Group является крупнейшим переработчиком сурими на планете, она также является одним из крупнейших и экономически мощных производителей морепродуктов в Европе. Ее главный офис находится в Литве, а заводы работают в Литве, Испании, Эстонии и РФ.

НАПК является органом, ответственным за содействие развитию системы комплаенса в частном секторе. Во время процедур комплаенса контрагенты подлежат проверке на добропорядочность, в том числе на соблюдение норм социально ответственного ведения бизнеса в соответствии со стандартами ОЭСР.

Перечень "Международные спонсоры войны" на портале "Война и санкции" является мощным репутационным инструментом для достижения добропорядочности цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из России, следовательно - уменьшения финансовой и технологической способности страны-террориста убивать украинцев.

Одним из "рычагов давления" платформы является сотрудничество с базой данных World-Check, которая используется банками и страховыми компаниями для оценки рисков. Именно поэтому для мировых компаний последствия пребывания в перечне становятся хуже, чем продолжение ведения бизнеса со страной-агрессором.