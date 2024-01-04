Утренний удар по Кропивницкому: повреждены энергообъекты, есть погибший
В результате утренней атаки 4 января в Кропивницком повреждены объекты "Укрэнерго" и "Кировоградоблэнерго". Известно об одном погибшем.
Об этом сообщили в министерстве энергетики Украины.
"В результате ракетной атаки, которая произошла утром 4 января, поврежден один из объектов НЭК "Укрэнерго" в Кропивницком. К сожалению, есть погибший. Еще 5 человек получили ранения. Также получил повреждение и объект ПАО "Кировоградоблэнерго" – ранены 2 энергетиков", – говорится в сообщении.
В результате атаки обесточены воздушные линии, без электроэнергии остались бытовые потребители и железная дорога.
"В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Ситуация контролируемая", – отмечают в министерстве.
В то же время в МВД сообщают о разрушении промышленного объекта в результате удара, впрочем, без подробностей.
Также сообщают о повреждении обломками нескольких зданий и возгорании автомобиля, которое оперативно ликвидировали спасатели.