Утренний удар по Кропивницкому: повреждены энергообъекты, есть погибший

В результате утренней атаки 4 января в Кропивницком повреждены объекты "Укрэнерго" и "Кировоградоблэнерго". Известно об одном погибшем.

Об этом сообщили в министерстве энергетики Украины.

"В результате ракетной атаки, которая произошла утром 4 января, поврежден один из объектов НЭК "Укрэнерго" в Кропивницком. К сожалению, есть погибший. Еще 5 человек получили ранения. Также получил повреждение и объект ПАО "Кировоградоблэнерго" – ранены 2 энергетиков" , – говорится в сообщении.

В результате атаки обесточены воздушные линии, без электроэнергии остались бытовые потребители и железная дорога.

"В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Ситуация контролируемая" , – отмечают в министерстве.

В то же время в МВД сообщают о разрушении промышленного объекта в результате удара, впрочем, без подробностей.

Также сообщают о повреждении обломками нескольких зданий и возгорании автомобиля, которое оперативно ликвидировали спасатели.