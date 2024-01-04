ООН предоставит украинским фермерам модульные зернохранилища

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) совместно с министерством аграрной политики и продовольствия объявили о начале регистрации для получения модульных зернохранилищ вместимостью 300, 500 и 1000 тонн. Об этом заявили в пресс-службе Минагрополитики, сообщает Лига.Бизнес.

Всего ФАО и Минагрополитики планируют раздать 244 модульных хранилища. Они будут доступны для сельхозпроизводителей, возделывающих земли на территории Херсонской области.

Предоставление модульных зернохранилищ будет определяться на основе количества получаемых заявок и доли обрабатываемой земли.

Чтобы принять участие в программе, фермеры должны иметь от 100 га в Херсонской области в официальной обработке и использовать полученную технику для хранения собственной собранной продукции.

Заявки принимаются в течение трех недель до 21 января 2024 года. После обработки и анализа всех полученных заявок участники программы получат подтверждение помощи через Государственный аграрный реестр и будут уведомлены о времени доставки.

Из-за ограниченного количества модульных хранилищ заполнение и подача заявки не является гарантией поддержки и зависит от критериев оценки и окончательного решения FAO, уточняют в министерстве.