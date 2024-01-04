Мобильные группы ПВО имеют достаточно ракет для отражения атак – ВСУ
У мобильных огневых групп по противовоздушной обороне Украины достаточно ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) на отражение еще нескольких мощных атак России. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии AFP во время встречи с военными под Киевом, сообщает Укринформ.
"Текущая ситуация с переносными зенитно-ракетными комплексами для мобильных групп противовоздушной обороны такова, что боеприпасов достаточно, чтобы выдержать следующие несколько мощных атак", - сказал Наев.
В то же время в дальнейшем необходимо пополнение этих запасов за счет помощи со стороны западных стран.
"Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе нам нужна помощь западных стран для пополнения запаса ракет", – добавил генерал-лейтенант.
Он также отметил, что, конечно, Украина хотела бы получить и больше ракет к комплексам ПВО Patriot, как и самих этих систем.
"Приоритетом является больше боеприпасов", – подчеркнул Наев.
Командующий Объединенными силами высоко оценил работу украинского ПВО, сообщив, что "наша эффективность составила около 90%".
"Ни одна другая система противовоздушной обороны в мире не способна показать такие результаты, особенно в борьбе с Россией", - добавил он.