Россияне намеренно изменяют этнический состав населения в Мелитополе – Федоров

Российские захватчики усиленно изменяют этнический состав населения на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Сначала довели местных жителей до обнищания. Теперь через оккупационный центр занятости предлагают безработным ехать на заработки в Россию. Завозят на ТОТ гастролеров из РФ" , — сказал глава Мелитополя.

По его словам, сейчас 50% населения Мелитополя – неместные. Он отметил, что до полномасштабного вторжения в городе проживало 150 тысяч человек.

"За два года оккупации около 90 тысяч уехали в другие города Украины и мира. В Мелитополе осталось 60 тысяч коренных жителей, однако примерно столько же наехало из вражеской страны. Выходя на улицу, мелитопольцы не встречают знакомых лиц — вокруг недолюди из России" , — добавил он.

Напомним, 15 декабря во временно оккупированном Мелитополе движение сопротивления провело успешную диверсию и взорвало железнодорожный поезд, который ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и горючее.