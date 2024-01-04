Россияне намеренно изменяют этнический состав населения в Мелитополе – Федоров
Российские захватчики усиленно изменяют этнический состав населения на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
"Сначала довели местных жителей до обнищания. Теперь через оккупационный центр занятости предлагают безработным ехать на заработки в Россию. Завозят на ТОТ гастролеров из РФ", — сказал глава Мелитополя.
По его словам, сейчас 50% населения Мелитополя – неместные. Он отметил, что до полномасштабного вторжения в городе проживало 150 тысяч человек.
"За два года оккупации около 90 тысяч уехали в другие города Украины и мира. В Мелитополе осталось 60 тысяч коренных жителей, однако примерно столько же наехало из вражеской страны. Выходя на улицу, мелитопольцы не встречают знакомых лиц — вокруг недолюди из России", — добавил он.
Напомним, 15 декабря во временно оккупированном Мелитополе движение сопротивления провело успешную диверсию и взорвало железнодорожный поезд, который ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и горючее.