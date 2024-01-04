Польское эмбарго агропродукции из Украины будет бессрочным – министр

В правительстве Польши заявили, что эмбарго на экспорт украинских продуктов будет действовать бессрочно. Об этом сказал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, сообщает Европейская правда.

"Границы не будут открыты, эмбарго на украинские продукты является бессрочным – до его отмены" , – отметил министр.

По его словам, переговоры с фермерами-митингующими важны для выработки лучших решений, "однако юридическое закрепление любых требований требует времени".

"Нет оснований считать, что то, что я пообещал, не будет реализовано" , — добавил Секерский.

Ранее Секерский заявлял, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу будет сохраняться до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне ЕС.

Напомним, в четверг польские фермеры из организации "Обманутое село" с 09:00 4 января возобновили блокаду пункта пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной.

По словам лидера протестующих Романа Кондрува, они будут пропускать по три грузовика в час, тогда как протест, предварительно, продлится до 3 февраля.

Секерский перед этим приезжал в Медыку и уверял, что требования фермеров будут выполнены, однако, по словам Кондрува, письменного заверения он не получал.