ЦНС: РФ планирует оснащать крылатые ракеты кассетным боеприпасом

Центр национального сопротивления сообщает, что получил доказательства намерений оккупантов оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ЦНС.

Отмечается, что неравнодушные предоставили "Спротиву" документы Дубненского машиностроительного завода, на котором оккупанты изготавливают ракеты для дальнейших обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

Из них известно, что Министерство обороны РФ в октябре 2023 года поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.

"Пока не зафиксированы случаи применения россиянами соответствующих ракет. Однако призываем украинцев оперативно реагировать на тревогу, ведь враг пренебрегает международным правом и готов применить более смертоносное оружие против гражданского населения".

Справка:

Кассетные боеприпасы - это авиабомбы, артиллерийские снаряды или ракеты, которые вместо одного большого взрывного снаряда содержат несколько сотен мелких.