Глава МИД Польши объяснил, почему важна дальнейшая военная поддержка Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в четверг, 4 января, развернуто объяснил, почему дальнейшая военная поддержка Украины отвечает европейским интересам и почему говорить об "усталости от Украины" на Западе неправильно, сообщает Европейская правда.

Об этом Сикорский подробно написал в Facebook.

Польский министр напомнил, что полномасштабная война России против Украины продолжается, а последние ракетные удары унесли жизни десятков украинских гражданских, и ответить на это Европа должна "языком, который понимает Владимир Путин" – усилив санкции и предоставив Киеву ракеты большой дальности.

Также Сикорский указал, что опросы до сих пор показывают крайне высокий уровень поддержки Украины, военной помощи и санкций против России среди граждан ЕС.

"Но в то же время мы слышим в СМИ, что в европейских странах растет "усталость от войны". Честно говоря, я не понимаю этой фразы. Только украинцы имеют право уставать от войны, ведь именно они теряют своих близких, дома, квартиры, а часто и свою жизнь. Украинские воины защищают независимость Родины. Они борются за выживание нации и лучшее будущее для своих близких", – добавил он.

По мнению Сикорского, важно не только декларировать поддержку Украины, но и "на каждом шагу" подчеркивать, что она соответствует европейским национальным интересам.

"Украинские войска держат агрессора подальше от границ Евросоюза. Возможный успех Владимира Путина не ослабит его амбиций. Наоборот, это будет сигнал Кремлю, что агрессия окупается и что голая сила является эффективным инструментом действий", – пояснил глава польского МИД.

Он резко раскритиковал позицию о необходимости "осторожно" помогать Украине, чтобы не привести к "эскалации конфликта", или призывы к капитуляции Киева перед российскими требованиями, напомнив об аналогичных обстоятельствах перед Второй мировой войной и во время нее.

"Никогда нет недостатка в карманных чемберленов, готовых пожертвовать свободой или территорией других людей ради собственного спокойствия и тишины. Мы не можем на это согласиться, потому что этот мир – даже если нам удастся его купить – будет иллюзорным и нестабильным", – подчеркнул Сикорский.

Глава МИД Польши подчеркнул, что поддержка Украины должна продолжаться и тогда, когда она не приводит к немедленным успехам, поскольку "настоящих союзников находят во времена испытаний".

"Российская агрессия против Украины – последняя колониальная война в истории. Я считаю, что Россия должна проиграть эту войну. Это в интересах не только Украины и остальной демократической Европы, но и самих россиян. Только Россия, лишенная имперских амбиций, будет страной, способной построить предсказуемое, справедливое государство, которое будет заботиться об интересах своих граждан, а не посылать их тысячами на смерть", – подытожил он.

Ранее Сикорский призвал к решительному ответу на массированный ракетный удар РФ по Украине 2 января – усилить антироссийские санкции и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, чтобы уничтожить пусковые площадки и командные центры РФ.