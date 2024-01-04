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Силы обороны нанесли удары по военным целям в Севастополе и Евпатории

Силы обороны нанесли удары по военным целям в Севастополе и Евпатории
Фото: Telegram

Вечером 4 января Силы обороны Украъны нанесли удары по военным целям в аннексированном Крыму, в частности в Севастополе и Евпатории, сообщает Деловая столица.

Об этом пишут местные паблики.

В Евпатории был прилет в районе метеорологического радара. В результате, начался пожар. К месту прибыло множество "скорых".

Также сообщают о запросе "скорых" в район н.п. Уютное Сакского района недалеко от Евпатории. Там находится воинская часть ПВО.

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Кроме того, удар был нанесен и по Севастополю. Сообщается, что в районе бухты сработали системы "Панцырь". Также прилет был в воинскую часть связи.

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Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки в городе пострадал один человек.

В Министерстве обороны России утверждают, что сбили 10 украинских ракет.

"Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом", — заявили в ведомстве.

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