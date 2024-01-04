"Киевстар" опровергает заявление СБУ, что хакеры месяцами были в системе

Мобильный оператор "Киевстар" не подтверждает информацию о многомесячном доступе хакеров "внутри" компании к личным данным абонентов, и их утечке, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила в Facebook представитель компании Ирина Леличенко.

"Официальное расследование кибератаки на сеть "Киевстар", которая произошла 12 декабря 2023 года, еще продолжается и рассматриваются и озвучиваются различные версии, однако до официального завершения расследования ни одна из них не может считаться окончательной. Вся информация о ходе расследования кибератаки есть на официальном сайте СБУ, которая непосредственно задействована в этом процессе.

Никаких фактов утечки персональных данных абонентов в ходе расследования не обнаружено", - заявила Леличенко.

По ее словам, сейчас сеть "Киевстара" работает в обычном режиме и предоставляет абонентам все основные базовые услуги

"Киевстар" уже применил дополнительные меры для киберзащиты, в частности усилено управление доступом, внедрены дополнительные системы контроля серверов и рабочих станций, планируются следующие шаги по усилению кибербезопасности", - добавили в компании.

Напомним:

Руководитель Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк в интервью Reuters заявил, что российские хакеры проникли в систему украинского телекоммуникационного оператора "Киевстар" как минимум в мае прошлого года, хотя масштабная атака произошла 12 декабря.