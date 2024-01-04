Генштаб: Россияне пытались выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра

Днем 4 января российские оккупанты совершили 6 безуспешных штурмовых действий, пытаясь выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Враг также штурмовал в районе на Марьинском, Авдеевском, Купянском, Бахмутском, Запорожском направлениях, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 4 января в Facebook.

"Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по 2 пунктам управления противника.

Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, 4 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и 3 пункта управления противника".

В течение суток состоялось 44 боевых столкновения. В целом враг нанес 6 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении силы обороны отбили 2 атаки противника у Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражено 3 атаки вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении защитники отбили 14 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационный удар вблизи Георгиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении силы обороны отбили 7 атак у Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.