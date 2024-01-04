В правительстве Литвы ищут способы закрыть российские школы в стране

В правительстве Литвы ищут законные способы отказаться от учебных заведений для русского национального меньшинства. Причиной этого стала недавняя стрельба в учебном заведении, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас, сообщает LRT.

Отмечается, что ранее пара подростков, которые учатся в русскоязычной школе в вильнюсском районе Науяместис, стреляла в одноклассника из пневматического пистолета из-за его политических взглядов.

Теперь Якштас заявил, что подобные ситуации вызваны тяжелой интеграцией русских меньшинств в Литве. Поэтому политик ищет законные способы отказаться от учебных заведений для русского национального меньшинства.

"Мы оцениваем и обсуждаем с командой, есть ли возможные пути постепенного закрытия школ для русского меньшинства. Мы оцениваем правовую базу, можно ли вообще это сделать" , - сказал министр.

Другим странам было проще решить эту проблему

По словам министра, Латвии и Эстонии было легче принять такое решение, поскольку у них нет больших общин национальных меньшинств.

В случае с Литвой, по его словам, речь идет о сохранении существующих соглашений с Польшей, и нет никаких юридических оснований для выделения одного национального меньшинства.

Он также добавил, что если школа основана муниципалитетом, то учредитель может принимать решения. Но в правительстве хотели бы принимать решения и на государственном уровне, чтобы эти школы для русских национальных меньшинств начали исчезать.

Отношение Литвы к России после начала войны в Украине

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что если Запад откажется от поддержки Украины, вероятность российской агрессии против Литвы и НАТО вырастет.

Также сообщалось, что балерину Илзе Лиепу могут лишить гражданства Литвы уже в январе. Ранее она выражала свою поддержку российскому диктатору Владимиру Путину.