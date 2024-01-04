Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи

Германия выделила Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли, в частности, боеприпасы и инженерная техника, сообщает Деловая столица.

Список вооружения обнародован на сайте федерального правительства Германии.

Украина получила от ФРГ следующую номенклатуру:

зенитная самоходная установка Skynex с боеприпасами;

ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM;

боеприпасы к танкам Leorard 2A6;

10 БМП Marder;

2 РЛС TRML-4D;

9080 боеприпасов 155 мм;

2 танка для разминирования WISENT;

1 танк-мостоукладчик Biber;

3350 боевых касок;

30 систем обнаружения дронов;

10 наземных смотровых РЛС GO1;

10 грузовиков Zetros;

3 тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;

34 других транспортных средств;

305 штурмовых винтовок МК 556;

0,75 млн патронов;

1152 зимних маскировочных сеток.

Как сообщалось, 23 декабря 2023 г. Германия передала Украине очередной пакет военной помощи.