Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи
Германия выделила Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли, в частности, боеприпасы и инженерная техника, сообщает Деловая столица.
Список вооружения обнародован на сайте федерального правительства Германии.
Украина получила от ФРГ следующую номенклатуру:
- зенитная самоходная установка Skynex с боеприпасами;
- ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM;
- боеприпасы к танкам Leorard 2A6;
- 10 БМП Marder;
- 2 РЛС TRML-4D;
- 9080 боеприпасов 155 мм;
- 2 танка для разминирования WISENT;
- 1 танк-мостоукладчик Biber;
- 3350 боевых касок;
- 30 систем обнаружения дронов;
- 10 наземных смотровых РЛС GO1;
- 10 грузовиков Zetros;
- 3 тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;
- 34 других транспортных средств;
- 305 штурмовых винтовок МК 556;
- 0,75 млн патронов;
- 1152 зимних маскировочных сеток.
Как сообщалось, 23 декабря 2023 г. Германия передала Украине очередной пакет военной помощи.