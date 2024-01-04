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Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи

Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи
Фото: synaxonag. ILÜ 2012

Германия выделила Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли, в частности, боеприпасы и инженерная техника, сообщает Деловая столица.

Список вооружения обнародован на сайте федерального правительства Германии.

Украина получила от ФРГ следующую номенклатуру:

  • зенитная самоходная установка Skynex с боеприпасами;
  • ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM;
  • боеприпасы к танкам Leorard 2A6;
  • 10 БМП Marder;
  • 2 РЛС TRML-4D;
  • 9080 боеприпасов 155 мм;
  • 2 танка для разминирования WISENT;
  • 1 танк-мостоукладчик Biber;
  • 3350 боевых касок;
  • 30 систем обнаружения дронов;
  • 10 наземных смотровых РЛС GO1;
  • 10 грузовиков Zetros;
  • 3 тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;
  • 34 других транспортных средств;
  • 305 штурмовых винтовок МК 556;
  • 0,75 млн патронов;
  • 1152 зимних маскировочных сеток.

Как сообщалось, 23 декабря 2023 г. Германия передала Украине очередной пакет военной помощи.

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