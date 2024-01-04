Воздушные силы сообщили о нескольких группах ударных БпЛА с юга (Обновлено)

Воздушные силы вечером 4 января сообщили, что россияне запустили несколько групп "Шахедов", они заходят на территорию Украины с юга, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

"Внимание! Угроза ударных БпЛА с юга! Несколько групп "Шахедов" на Херсонщине, направляются на северо-запад на границы Днепропетровской и Николаевской областей".

В 21:57 воздушники сообщили, что группа ударных БпЛА неподалеку от Первомайска, движется на север, еще одна по тому же курсу, сейчас на Херсонщине, направляется на северо-запад на границе Днепропетровской и Николаевской областей.