Белый дом: Россия получила баллистические ракеты от КНДР и применяла их по Украине

Соединенные Штаты располагают информацией о том, что Северная Корея передала России определенную партию баллистических ракет и пусковых установок к ним, которые уже были применены для ударов по Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге в четверг, 4 января, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби напомнил о военном сотрудничестве Пхеньяна и Москвы, о котором стороны договорились еще в прошлом году, и доказательства переправки артиллерийских и других снарядов, которые Белый дом уже публиковал.

"Наша информация указывает, что КНДР недавно предоставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько баллистических ракет", – добавил он.

По словам представителя Белого дома, 30 декабря 2023 года российские силы запустили по крайней мере одну северокорейскую баллистическую ракету по Украине.

"Она, судя по всему, попала в открытое поле в Запорожской области", – отметил Кирби.

А 2 января 2024 года Россия запустила по Украине ряд северокорейских ракет, последствия использования которых еще оцениваются.

По словам Кирби, Россия в дальнейшем, вероятно, все чаще будет использовать северокорейские баллистические ракеты "для убийства невинных гражданских" в Украине.

"Эти ракеты КНДР способны поражать цели на расстоянии примерно 900 километров. Это значительная и вызывающая беспокойство эскалация поддержки России со стороны КНДР", – добавил он.

Представитель Белого дома отметил, что в обмен на баллистические ракеты Пхеньян хочет получить от РФ истребители, ракеты класса земля-воздух, бронетехнику, средства производства баллистических ракет и ведущие военные технологии.

КНДР и Россия в последнее время активизировали свое взаимодействие. По оценкам военной разведки Южной Кореи, КНДР предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины.