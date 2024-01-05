Совбез ООН соберется из-за поставок ракет КНДР в Россию

10 января члены Совета Безопасности ООН собираются обсудить поставки КНДР России баллистических ракет, которые используются в войне против Украины.﻿﻿ Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает Украинская правда.

По словам Кислицы, вопрос поставки КНДР России баллистических ракет и их использование против Украины станет предметом дискуссии в СБ ООН 10 января, на заседании, которое в координации с Украиной созывается партнерами-членами СБ.

Напомним, 4 января представитель Белого Дома Джон Кирби рассказал, что Россия уже дважды применяла в Украине ракеты, приобретенные у КНДР, - 30 декабря 2023 года ракета попала в открытое поле в Запорожской области и 2 января 2024 года (последствия использования еще оцениваются).

Соединенные Штаты готовят дополнительные санкции против лиц, причастных к передаче России военной помощи из Северной Кореи и Ирана - в частности баллистических ракет.