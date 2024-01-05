В ISW объяснили, почему Россия ищет баллистические ракеты за границей

Россия активизирует усилия по поставке баллистических ракет из-за рубежа, поскольку эти ракеты при определенных обстоятельствах оказываются более эффективными для поражения целей в Украине.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Военные аналитики отмечают, что российские войска регулярно используют баллистические ракеты малой дальности для нанесения ударов по украинским городам, расположенным ближе к линии фронта, и эти ракеты оказываются более эффективными при прохождении или обходе украинских систем противовоздушной обороны.

Украинские средства ПВО перехватили 149 из 166 российских крылатых ракет, которые, по сообщениям, были запущены с 29 декабря 2023 года, но, например, перехватили лишь несколько баллистических ракет, которые Россия запустила по Украине за тот же период.

Российские войска перепрофилировали ракеты ПВО С-300 и С-400 для нанесения ударов по наземным целям в Украине, и украинские официальные лица признали, что украинская противовоздушная оборона борется с перехватом этих нетрадиционных ракетных атак, используя свои собственные системы С-300 и С-400.

Украинские силы также оказались менее успешными в перехвате баллистических ракет "Искандер" во время недавних ударов, хотя перехватили ракету "Искандер-М" во время менее интенсивной серии российских ракетных ударов и ударов беспилотников 30 декабря. Кроме этого, украинские силы перехватили все ракеты "Искандер-М" или С-300/С-400, которые российские войска запустили по Киеву 12 декабря.

Согласно официальным сообщениям, украинские силы также перехватили все 10 ракет "Кинжал", которые российские войска запустили по Украине 2 января с помощью систем Patriot. Таким образом, эффективность российских баллистических ракет частично зависит от конфигурации украинской системы противовоздушной обороны в зоне поражения и от ударного комплекса, частью которого являются ракеты.

Относительный успех, которого достигли российские войска, нанося удары по целям в Украине баллистическими ракетами в сочетании с крылатыми ракетами и беспилотниками, может побудить Россию к интенсификации усилий по поставке баллистических ракет из-за рубежа. Россия может производить примерно 42 ракеты "Искандер" и четыре ракеты "Кинжал" в месяц, хотя непонятно, сколько ракет С-300/С-400 Россия может производить.

Также российская оборонно-промышленная база не может производить баллистические ракеты в масштабах, необходимых для длительной кампании по нанесению ударов по Украине, которая опирается на регулярное использование большого количества баллистических ракет, и Россия, вероятно, будет вынуждена поставлять баллистические ракеты из-за рубежа, если захочет поддерживать масштабные ракетные удары по Украине.

Ключевые выводы ISW за 4 января