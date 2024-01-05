Оккупанты второй раз за ночь атакуют Украину "Шахедами"

В ночь на 5 января второй раз за ночь была объявлена воздушная тревога на юге страны, сообщает Украинская правда.

В 3.53 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ударных БпЛА с юга.

Несколько групп "Шахедов" на Херсонщине, направляются на северо-запад на границе Днепропетровской и Николаевской областей.

В 4.11 воздушники зафиксировали еще несколько групп ударных БпЛА на Херсонщине, они движутся на север.

В 4.30 в Кировоградской области объявлена угроза применения ударных БпЛА.

Несколько групп БпЛА облетают Кривой Рог с севера и движутся в западном направлении.

В 5.01 для Кропивницкого возникла угроза ударных БпЛА с востока.

В 5.05 военные сообщили, что группы ударных вражеских БпЛА движутся между Вознесенском и Первомайском в западном направлении.

В 5.28 угроза применения ударных БпЛА возникла для Одесской области.

В 5.41 угроза применения ударных БпЛА распространилась на Черкасскую область.

В 6.21 военные обновили данные о движении ударных вражеских БпЛА:

одна группа держит направление с юга через Смелу в направлении Черкасс;

еще несколько групп в Одесской области движутся в западном направлении и приближаются к Винницкой области.

В 6.37 угроза применения ударных БпЛА распространилась на Винницкую область.

В 6.52 военные сообщили о движении группы ударных БпЛА из Черкасской области с вектором движения на запад через Киевскую область на границе с Винницкой.

В 6.58 угроза применения ударных вражеских БпЛА возникла для Черновицкой и Хмельницкой областей.

Кроме этого, группа ударных БпЛА в Винницкой области вдоль границы с Молдовой движется в направлении Хмельницкой области.