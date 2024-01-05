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Курс валют НБУ на 5 января

Курс валют НБУ на 5 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 5 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 января, снизился на 8 коп до 38.04 за 1 доллар.

Евро подорожал на 6 коп до 41.67 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 4.17 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 16 коп до 48.29 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 11 коп до 44.75 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 9.59 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.041200 --0.075
EUR Евро 41.666500 +0.059
RUB Рубль 0.416960 +0.002
GBP Фунт стерлингов 48.287600 +0.164
CHF Швейцарский франк 44.751700 +0.112
PLN Польский злотый 9.587200 +0.05

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