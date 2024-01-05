Курс валют НБУ на 5 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 5 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 января, снизился на 8 коп до 38.04 за 1 доллар.

Евро подорожал на 6 коп до 41.67 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 4.17 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 16 коп до 48.29 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 11 коп до 44.75 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 9.59 за 1 польский злотый.