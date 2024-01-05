Курс валют НБУ на 5 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 5 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 4 января, снизился на 8 коп до 38.04 за 1 доллар.
Евро подорожал на 6 коп до 41.67 за 1 евро.
Рубль подорожал на 2 коп до 4.17 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 16 коп до 48.29 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 11 коп до 44.75 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 9.59 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.041200
|EUR
|Евро
|41.666500
|RUB
|Рубль
|0.416960
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.287600
|CHF
|Швейцарский франк
|44.751700
|PLN
|Польский злотый
|9.587200