Ночью ВСУ сбили не менее 10 "Шахедов", есть попадания – Гуменюк

Войска РФ выпустили по территории Украины несколько групп "Шахедов", атака продолжается. Украинские военные уничтожили не менее 10 вражеских ударных беспилотников.﻿ Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"На юге шла боевая работа. Мы наблюдали две волны атак. Первая продолжалась три часа. Через два часа началась новая волна. Боевая работа и сбития продолжаются" , - заявила Гуменюк.

По ее словам, работа Сил обороны по "Шахедам" была результативна. Силы ПВО смогли уничтожить не менее 10 ударных беспилотников, по четыре в Херсонской и Днепропетровской областях, а также по одному – в Кировоградской и Николаевской.