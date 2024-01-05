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Ночью ВСУ сбили не менее 10 "Шахедов", есть попадания – Гуменюк

Ночью ВСУ сбили не менее 10 "Шахедов", есть попадания – Гуменюк
Фото: twitter.com/DefenceU

Войска РФ выпустили по территории Украины несколько групп "Шахедов", атака продолжается. Украинские военные уничтожили не менее 10 вражеских ударных беспилотников.﻿ Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"На юге шла боевая работа. Мы наблюдали две волны атак. Первая продолжалась три часа. Через два часа началась новая волна. Боевая работа и сбития продолжаются", - заявила Гуменюк.

По ее словам, работа Сил обороны по "Шахедам" была результативна. Силы ПВО смогли уничтожить не менее 10 ударных беспилотников, по четыре в Херсонской и Днепропетровской областях, а также по одному – в Кировоградской и Николаевской.

"К сожалению, не обошлось без попаданий. На этот раз враг бил по сельскохозяйственным объектам и гражданским учреждениям. Это и ангары для хранения зерна, и дома культуры. К сожалению, предварительно есть раненые", - добавила она.

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