Пентагон: Украинцы завершат обучение на F-16 до конца года

Украинские летчики в Соединенных Штатах, которые проходят подготовку на истребителях F-16, как ожидается, завершат ее до конца 2024 года. Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает Европейская правда.

Представитель Минобороны США напомнил, что по состоянию на сейчас группа украинских летчиков продолжает летную подготовку на авиабазе в штате Аризона.

"Как вы знаете, в зависимости от уровня навыков пилотов, оно (обучение. – Ред.) может длиться от пяти до восьми месяцев. Поэтому ожидаю, что где-то до конца года эти пилоты завершат обучение, но более конкретных сроков назвать не могу", – добавил Райдер.

Перед тем небольшая группа украинских летчиков, которые прибыли в США в сентябре, прошли языковое обучение на авиабазе Лакленд в штате Техас.

В Аризоне украинцы сначала изучают основы эксплуатации F-16 в аудитории и на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах. В то же время курс могут ускорить из-за необходимости украинцам вернуться для участия в боевых действиях на родине.

Кроме США, украинские пилоты проходят или будут проходить подготовку в Румынии, Дании, Франции и Великобритании. В последней шестеро украинцев перед Рождеством завершили базовую подготовку, в том числе с изучением английского языка.