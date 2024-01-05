Мрачные перспективы: ООН прогнозирует замедление роста мировой экономики

Темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,4% в 2024 году по сравнению с 2,7% в 2023 году. Доклад ООН представляет мрачные экономические прогнозы на ближайшую перспективу, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Эксперты ООН предсказывают длительный период жестких условий кредитования и высоких затрат по займам. Обремененная долгами мировая экономика нуждается в дополнительных инвестициях, подчеркивают они.

"2024 год должен стать годом, когда мы выберемся из этой трясины. С помощью больших и смелых инвестиций мы можем стимулировать устойчивое развитие и действия по борьбе с изменением климата, а также вывести мировую экономику на путь более быстрого роста" , - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Прогнозируется, что в ряде крупных развитых стран, особенно в США, в 2024 году рост замедлится, учитывая высокие процентные ставки, сокращение потребительских расходов и ухудшение ситуации на рынке труда.

Краткосрочные перспективы роста для многих развивающихся стран – особенно в Латинской Америке и Азии – также ухудшаются из-за ужесточения финансовых условий, сокращения бюджетного пространства и вялого внешнего спроса. В частности, ожидается, что в 2024 году экономический рост в Китае замедлится до 4,7%.

Прогнозируется, что глобальная инфляция продолжит снижаться и достигнет 3,9% в 2024 году (по сравнению с 5,7% в 2023 году). Однако давление цен во многих странах все еще остается повышенным, и любая дальнейшая эскалация геополитических конфликтов может привести к возобновлению роста инфляции.