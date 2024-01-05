ВСУ продолжают расширять плацдарм на левобережной Херсонщине – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, несмотря на попытки российских войск их оттеснить.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 5 января.

За прошедшие сутки произошло 59 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Новомихайловка, Георгиевка Донецкой области; Новодаровка, Орехов Запорожской области; Змиевка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки оккупантов возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 4 атаки противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 7 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели. На Запорожском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника в районе Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмовых действий.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по 2 пунктам управления противника. Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 3 пункта управления противника.