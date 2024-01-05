РФ за сутки потеряла около 800 военных и 30 артсистем – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Россия потеряла в Украине примерно 790 своих военных, 9 танков, 30 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 19 беспилотников и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.24 ориентировочно составили: