РФ за сутки потеряла около 800 военных и 30 артсистем – Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки Россия потеряла в Украине примерно 790 своих военных, 9 танков, 30 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 19 беспилотников и другую технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 363070 (+790) человек
- танков ‒ 6011 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11142 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 8604 (+30) ед,
- РСЗО – 949 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 631 (+1) ед,
- самолетов – 329 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6771 (+18),
- крылатые ракеты ‒ 1786 (+1),
- корабли /катера ‒ 23 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11463 (+40) ед,
- специальная техника ‒ 1313 (+9)