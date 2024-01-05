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РФ за сутки потеряла около 800 военных и 30 артсистем – Генштаб ВСУ

РФ за сутки потеряла около 800 военных и 30 артсистем – Генштаб ВСУ
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Россия потеряла в Украине примерно 790 своих военных, 9 танков, 30 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 19 беспилотников и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 363070 (+790) человек
  • танков ‒ 6011 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11142 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 8604 (+30) ед,
  • РСЗО – 949 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 631 (+1) ед,
  • самолетов – 329 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6771 (+18),
  • крылатые ракеты ‒ 1786 (+1),
  • корабли /катера ‒ 23 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11463 (+40) ед,
  • специальная техника ‒ 1313 (+9)

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