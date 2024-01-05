Помощь Украине будет меньше, чем в предыдущие годы – Госдеп США

Соединенные Штаты не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022-2023 годов, ведь стремятся помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу. Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает Европейская правда.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину ... столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы будем продолжать поддерживать ее на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах" , – отметил он.

По его словам, США не считают, что в продолжении поддержки на прежнем уровне есть необходимость, поскольку цель Вашингтона заключается в том, чтобы помочь Киеву встать на собственные ноги и построить собственную военно-промышленную базу так, чтобы он мог самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

"Но мы еще не на этом пути, и именно поэтому так важно, чтобы Конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании, потому что мы еще не достигли того уровня, когда Украина может защитить себя, опираясь только на собственные силы" , – подчеркнул Миллер.

Ранее в Белом доме заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Перед этим президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, отметил необходимость для Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.

Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.