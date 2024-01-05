В Южной Корее начали эвакуацию острова из-за обстрела КНДР

Южная Корея объявила эвакуацию более двух тысяч человек с острова Ёнпхёндо в Желтом море, на котором проживает из-за военной провокации КНДР﻿ Об этом говорится в сообщении Yonhap News, сообщает Деловая столица.

"Мы объявили об эвакуации после получения звонка из воинской части, которая сообщила о морском ударе по острову Ёнпхёндо. Там возникла ситуация с северокорейской провокацией" , — заявил представитель местной администрации.

Позже южнокорейские военные сообщили, что в сторону острова было выпущено более 200 снарядов. В результате обстрела никто не пострадал. Отметим, остров находится на морской границе Северной и Южной Кореи.

Известно, что в пятницу, 5 января, с 15:00 по местному времени в районе острова должны были проходить учения морской пехоты Южной Кореи.