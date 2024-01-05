Госдеп: Путин не достигнет своих целей в Украине

Конгресс должен действовать, чтобы Соединенные Штаты смогли продолжать оказывать военную помощь Украине, заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер во время брифинга в четверг, 4 января, сообщает Голос Америки.

"Нам действительно нужен Конгресс, чтобы действовать. Мы знаем, что нам нужно продолжать поддерживать Украину. Они (украинцы) возлагаются на эту помощь, чтобы продолжать борьбу с продолжающимся ежедневно брутальным российским нападением. Поэтому важно, чтобы Конгресс действовал, чтобы продолжать финансировать демократию, которая продолжает защищаться" , – отметил Миллер.

Журналисты спросили Мэтью Миллера, не считает ли он, что война в Украине сейчас складывается в пользу России.

Спикер Госдепартамента ответил, что так не считает. Миллер напомнил, что люди часто забывают, какова была настоящая цель Владимира Путина: тотальное завоевание Украины, отстранение от власти украинского правительства и включение Украины в состав России. Поэтому, по мнению спикера Госдепа, важно помнить, чего Украина достигла и продолжает достигать.

"Украина не только смогла предотвратить это. Сейчас все воспринимают это как должное, но это не выглядело как решенный вопрос в начале этой войны. Им удалось вернуть около половины территории, которую Россия захватила в первые недели войны. И даже в последние несколько недель они ( украинцы) продолжают добиваться успехов на поле боя" , - подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства США.

По его мнению, ситуация на поле боя может измениться, каждая сторона может приобретать или терять территорию. Но уже очевидно, что Путин проиграл.

"Это вполне понятно, что Россия потерпела неудачу. Наша оценка: они (россияне) не могут захватить Киев. Он (Путин) не достиг и не сможет достичь своей конечной цели, которая состоит в том, чтобы покорить всю Украину. Мы видим Украину, которая способна крепко стоять на ногах, которая строит свою экономику, строит свою армию.Ситуация на поле боя будет очень тяжелой без дополнительной поддержки от США, и мы считаем, что нам нужно продолжать их (украинцев) поддерживать, и мы думаем, что Конгресс в конце концов это сделает" , – сказал Миллер.

Мэтью Миллер напомнил, что летом прошлого года Россия вышла по Черноморской зерновой инициативе, и тогда казалось, что Украина не сможет продолжать экспорт зерна. В то же время, Украина имела военные успехи и открыла для торговых судов часть акватории Черного моря.