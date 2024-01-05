Британия может усилить противовоздушную оборону Украины – Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Согласились с важностью усиления противовоздушной обороны Украины, чему может способствовать, в частности, Великобритания" , - написал он.

Ермак проинформировал собеседника о последствиях недавних массированных обстрелов украинских городов и сел, которые совершила РФ в период новогодних праздников и акцентировал, что от этих террористических актов России погибли десятки украинцев и более 150 были ранены.

Руководитель Офиса президента также отметил продуктивную работу украинской и британской команд над соглашением о гарантиях безопасности для Украины, как это предусмотрено вильнюсской Совместной декларацией стран G7.

Ермак сообщил, что во время разговора обсудили подготовку следующей встречи советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран по реализации украинской формулы мира, которая состоится в январе в Давосе.