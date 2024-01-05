В ВСУ пока не подтверждают использование россиянами ракет из КНДР

В Воздушных силах пока не могут подтвердить информацию об использовании российской армией баллистических ракет, которые передала Северная Корея. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игната в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, пока у Воздушных сил нет данных о том, что Россия использовала ракеты, переданные КНДР.

"Заявление было соответствующее от Соединенных Штатов. Поэтому изучать будут специалисты определенные какие-то обломки и тогда уже можно будет говорить, есть ли такой факт или нет. Пока не могу этого подтвердить" , - сказал Игнат.

Спикер также рассказал, будет ли силам ПВО сложнее сбивать баллистические ракеты из Ирана и КНДР.

"Я думаю, что вооружение, которое есть у них, берем ту же Северную Корею, много там советского, много технологий передал еще Союз. Возможно, даже идентично. Поэтому ожидать чего-то более нового вряд ли стоит. От того же "Искандера", возможно, отличается чем-то, но не слишком" , - отметил Игнат.

Напомним, вчера координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине. Вскоре в WP сообщили, что Северная Корея могла передать Российской Федерации несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.