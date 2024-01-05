В ООН оценили состояние украинской экономики в 2023 году

Украинская экономика продемонстрировала незначительное обновление в 2023 году: выросла на 4,6% после предварительного падения на 29,1%. Об этом говорится в Докладе о мировом экономическом положении и перспективах 2024 года, подготовленном департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам (DESA), сообщает Укринформ.

Согласно докладу, в прошлом году экономика Украины "продемонстрировала определенную устойчивость к последствиям нынешней войны, особенно в части снабжения электроэнергией".

"В этом году наблюдается незначительное улучшение, но это улучшение на бумаге, поскольку экономика уже сократилась, и это очень больно" , - сказал директор отдела экономического анализа и политики департамента Шантана Мукерджи.

При этом он добавил, что небольшое улучшение не означает восстановление экономики по сравнению с довоенным периодом.

В докладе говорится, что в Украине выросло частное потребление, а капитальные расходы на реконструкцию увеличились. Сельскохозяйственное производство ниже, чем в довоенный период, а отгрузка зерна из черноморских портов остается проблематичной после выхода Российской Федерации из Черноморской зерновой инициативы. Альтернативные экспортные маршруты сталкиваются с логистическими трудностями из-за ущерба, причиненного российскими обстрелами портам на Дунае.

Временные ограничения, введенные Европейским Союзом летом на импорт зерна из Украины в пять стран региона, а затем индивидуальные ограничения, наложенные Венгрией, Польшей и Словакией, также повлияли на железнодорожные и автомобильные перевозки, говорится в докладе.