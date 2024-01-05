Экспорт из Украины может вырасти в этом году на 9% – Минэкономики

Экспорт товаров и услуг из Украины в 2024 году может вырасти на 9%, поскольку положительные сдвиги по этому направлению начали происходить в последние месяцы 2023 года.﻿ Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко, сообщает Экономическая правда.

По словам Свириденко рост эксопрту обусловлено открытием альтернативного морского коридора, запуск механизма страхования судов от военных рисков и налаживание речной логистики на Дунае.

"Логистика и дальше является ключом для украинского экспорта. Со всеми проблемами и вызовами Украина экспортировала 99,8 млн тонн товаров. Это на 112 тысяч тонн больше, чем в 2022 году. В то же время стоимость экспорта была на 18,7% меньше, чем годом ранее - 35,8 млрд долларов. Это один из самых низких показателей за последнее десятилетие" , - отметила Свириденко.

Министр также добавила, что Правительство работает над тем, чтобы усилить экспортную логистику системами ПВО и поиском новых путей вывоза товаров и услуг. Потому что только так можно обеспечить гибкость и маневренность в случае новых вызовов, чтобы сохранить положительные тенденции.

В министерстве прогнозируют, что при нынешних условиях в последующие годы экспорт будет расти. На 9% в 2024, 19,4% в 2025 и 20,6% в 2026 году. Глобальная же цель - вернуть объемы вывоза украинских товаров и услуг на уровень 2021 года.

Благодаря запуску морского коридора в декабре 2023 года Украина экспортировала 7 млн 340 тыс тонн тонн товаров. В частности, вырос экспорт металла - на 40% полуфабрикатов и на 45,3% проката плоского.

Еще одним важным решение для увеличения объемов экспорта стало введение уникального механизма страхования судов от военных рисков.

В то же время из-за польской блокировки сократился экспорт автотранспортом - на 18,3% меньше в декабре, чем в ноябре. Хотя по итогам года сокращение незначительное -0,7%.