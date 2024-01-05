В ГПСУ назвали количество грузовиков на польской границе

На границе Украины и Польши в очереди стоят 2 тысячи грузовиков. Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская-Хребенное", "Краковец-Корчевая", "Ягодин-Дорохуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1 400 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины. Кроме того 4 января утром возобновилась блокировка движения для грузовиков на направлении пункта пропуска "Шегини-Медыка", очередь на утро – 600 грузовиков" , - сказал он.

Спикер сообщил, что движение грузовиков за прошедшие сутки на этом направлении еще оставалось интенсивным, но в дальнейшем не исключено снижение количества грузовиков, которые будут пересекать границу.

На других участках границы движение грузовиков не блокируется. Очередь из грузовиков в сторону Украины фиксируется только на территории Словакии. По состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 100 грузовиков.

Как сообщалось, 4 января на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медыка", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", возобновилась блокировка движения для грузового транспорта.

Польские фермеры требуют получения дотаций на закупку кукурузы, сохранение в этом году сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года и продление возможности получения ссуд для обеспечения ликвидности. Блокировка движения грузовиков вблизи пункта пропуска "Медыка-Шегини" будет продолжаться до 3 февраля.