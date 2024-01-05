В ВСУ прокомментировали планы РФ оборудовать ракеты X-32 кассетными боеприпасами

В намерениях РФ оборудовать крылатые ракеты Х-32 кассетными боеприпасами нет ничего удивительного. Если планы врага осуществятся, Силам обороны нужно будет принимать это во внимание и реагировать. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Россия неоднократно использовала и кассетные боеприпасы, и зажигательные боеприпасы. Как еще его называют фосфором" , – объясняет Игнат.

По его словам, любая ракета или бомба может оснащаться кассетной частью, и в этом нет ничего удивительного.

"Это реалии войны" , - подчеркнул Игнат.

В частности, представитель воздушных сил отметил, что Украина тоже получила от партнеров боеприпасы, которыми можно вполне эффективно вести боевые действия.