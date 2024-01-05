Британская разведка проанализировала события на фронте за неделю

В течение последней недели наземные боевые действия в Украине продолжали характеризоваться или статичной линией фронта, или очень постепенным, локальным продвижением российских войск на ключевых участках, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании по российско-украинской войне 5 января.

Вблизи Купянска Западная группа российских войск продолжает проводить широкомасштабную, но безрезультатную наступательную операцию.

На севере Донецкой области Украина удерживает стабильную линию фронта, несмотря на мелкомасштабные российские атаки вокруг Бахмута.

В центральной части Донецкой области за Авдеевку до сих пор идут ожесточенные бои, тогда как российские войска в конце декабря 2023 года закрепили достижения в районе Марьинки, что позволило им наконец продвинуться к западной окраине города после девяти лет боев в этой местности.

На юге Украины российские воздушно-десантные войска, скорее всего, достигли минимального прогресса в новой попытке вытеснить украинский плацдарм на восточном берегу Днепра в районе села Крынки.