Шустер о первых днях вторжения: Зеленский был похож на ходячий труп

Журналист американского журнала "Time" Саймон Шустер в своей книге описывает аскетический быт команды президента Владимира Зеленского на Банковой в первые дни полномасштабного вторжения РФ.﻿﻿ Об этом говорится в отрывках из книги Шустера о Зеленском, опубликованные изданием The Telegraph, сообщает Украинская правда.

Журналист вспоминает, в частности, как весной 2022 года, на 55-й день полномасштабного российского вторжения, Зеленский спросил, когда Шустер планирует закончить книгу о нем. Тот ответил, что хочет зафиксировать первый год войны, а затем опубликовать книгу.

"Вы думаете, что война не закончится через год?" , - сказал тогда Зеленский.

The Telegraph отмечает, что в эксклюзивном отрывке из своей книги Шустер рассказывает, как война изменила украинского президента – "и не совсем в лучшую сторону".

Шустер пишет, президент и его команда позволили журналисту проводить на Банковой много времени в течение первого года полномасштабного вторжения.

"Порой это казалось почти нормальным, несмотря на сирены воздушной тревоги. Мы шутили, пили кофе, но это было также время истощения и страха" , – пишет он.

Журналист описывает быт президента и его соратников в бункере в начале полномасштабного вторжения.

"Самыми тяжелыми для Зеленского были ночи. Его кровать была едва достаточно широкой, чтобы можно было крутиться и переворачиваться. Жужжание его телефона редко прекращалось.

"В первые дни я будил всех. Я не имел права спать, пока не узнавал, какие удары пришлись куда" , - говорит он.

А уже в 4.50 утра Зеленский спрашивал о новостях.

Никто не поддался отчаянию на этом раннем этапе. Но в конце концов все они разбились. Есть было немного. Сладости раздавали на встречах, а на общей кухне были мясные консервы с черствым хлебом. Один министр рассказывал мне, что выживал несколько дней на шоколаде.

Лицо Зеленского стало бледным. Он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Некоторые из его сотрудников забеспокоились. Его помощница по правовым вопросам вспоминает, что он был похож на ходячий труп", – пишет автор.

"Живой человек не может так выглядеть" , - сказала она".

Как пишет Шустер, со временем жизнь в бункере вошла в более управляемую рутину. Первая видеоконференция сместилась на 7 утра, достаточно времени для того, чтобы позавтракать – "неизменно яичницей". Сотрудникам подавали горячую еду: сосиски, вареники с картошкой, гуляш.

"Зеленский и его команда держали запас алкоголя даже после того, как правительство запретило его продажу, и президент время от времени наливал вино помощникам, которые присоединялись к нему за трапезой. Там также были гантели и станок для жима лежа, которые Зеленский имел привычку использовать, часто ночью. Позже поставили стол для настольного тенниса. Мало кто мог его обыграть" , – говорится в книге.

Иногда Зеленский приглашал сотрудников посмотреть фильм, часто голливудские новинки. Зеленский больше не мог смотреть советские комедии.

"Они вызывают у меня бунт" , – говорил он.

Журналист описывает, что в начале полномасштабной войны соратники Зеленского часто называли его "Володя" и оставались на своих местах, когда он входил в комнату. Затем они перешли на официальное обращение "Владимир Александрович".

Шустер отмечает, что Зеленский неделями преуменьшал риск полномасштабного вторжения и отказывался от советов военного командования укрепить границу.

Позже тем же утром, когда началось вторжение, некоторые чиновники уже упаковали свои машины и сбежали. Больше всего перебежчиков было в СБУ.

Несколько европейских лидеров предложили помочь Зеленскому сбежать, но он считал такие предложения "несколько оскорбительными", говорится в книге.

"Я устал от этого" , – сказал он позже.

В книге также говорится, что на экстренном саммите европейских лидеров, к которым присоединился Зеленский, он был "бледный и уставший, с ранней щетиной бороды военных времен", и "не очень верил в то, что союзники его спасут, и это давало о себе знать". "Возможно, вы видите меня живым в последний раз" , – сказал европейцам Зеленский.

Вместо того, чтобы просить о спасении, он требовал ответа на вопрос, который Украина задавала десятилетиями: будет ли ей когда-нибудь разрешено присоединиться к Европейскому Союзу? Его выступление, которое длилось всего около пяти минут, имело большее влияние, чем месяцы, если не годы дебатов о российской угрозе, пишет Шустер.

Он также вспоминает, как его пригласили в поездку с Зеленским в только что освобожденный Херсон. Охрана президента была против этой поездки.

"Моя охрана была на 100 процентов против этого. С моей стороны, это немного безрассудно" , - рассказал Зеленский Шустеру.

На вопрос, зачем тогда ехать, президент ответил: "Это народ. Девять месяцев они были в оккупации. Да, у них было два дня эйфории. Скоро они впадут в депрессию".

Шустер вспоминает также, что видел Зеленского за несколько дней до Рождества 2022 года в Вашингтоне, во время его первой зарубежной поездки с начала вторжения. Журналист видел президента недолго, когда тот спешил через Капитолий.