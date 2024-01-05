Словакия передает Украине пакет гумпомощи на 203 тысячи евро

Правительство Словакии приняло решение передать Украине пакет гуманитарной помощи для прохождения зимы. Как заявило Министерство внутренних дел страны 4 января, общая сумма помощи составит 203 492 евро, сообщает Радио Свобода.

В пакет гуманитарной поддержки войдут обогреватели, электростанции, одежда и аптечки, а также продукты питания и питьевая вода. Обеспечением гуманитарной помощи Украине занимались словацкие МВД и Министерство иностранных дел.

"Кризис может поразить каждую страну и солидарность между странами может быть ключевым элементом решения глобальных вызовов" , – говорится в заявлении словацкого МИД.

Помощь Украине "в будущем может означать подобную поддержку и Словакии со стороны других стран в случае любого кризиса", добавляет министерство.

Доставкой помощи из Словакии в Украину будет заниматься транспортная сеть при поддержке Европейской комиссии.

В октябре 2023 года правительство Словакии возглавил в четвертый раз возглавил Роберт Фицо, который заявил, что не будет поддерживать оказание военной помощи Украине.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк 14 ноября проинформировал генсека НАТО о прекращении военной помощи Украине по словацким запасам. Но, по его словам, Словакия предлагает "достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи".

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