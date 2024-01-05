Monobank заблокировал использование своих карт для казино "Космолот"

Monobank выявил факт недобросовестного использования бренда банка казино "Космолот" и в качестве наказания заблокировал оплату своими картами.﻿ Об этом заявил соучредитель monobank Олег Гороховский, сообщает Экономическая правда.

"В рамках лечебно-профилактических мероприятий заблокирована оплата картами monobank в казино "Космолот". Нашим брендом так пользоваться нельзя" , - отметил Гороховский.

Он продемонстрировал, каким образом казино использовало в рекламе дизайн и название, подобные логотипу monobank.

Восстановить оплату картами Гороховский пообещал после перечисления на нужды ВСУ 10 миллионов гривен.