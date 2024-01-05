Monobank заблокировал использование своих карт для казино "Космолот"
Monobank выявил факт недобросовестного использования бренда банка казино "Космолот" и в качестве наказания заблокировал оплату своими картами. Об этом заявил соучредитель monobank Олег Гороховский, сообщает Экономическая правда.
"В рамках лечебно-профилактических мероприятий заблокирована оплата картами monobank в казино "Космолот". Нашим брендом так пользоваться нельзя", - отметил Гороховский.
Он продемонстрировал, каким образом казино использовало в рекламе дизайн и название, подобные логотипу monobank.
Восстановить оплату картами Гороховский пообещал после перечисления на нужды ВСУ 10 миллионов гривен.