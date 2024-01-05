ПВО уничтожила 21 "Шахед" в шести областях – Воздушные силы
Ночью и с утра 5 января силы противовоздушной обороны Украины сбили 21 беспилотник типа Shahed.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Всего зафиксированы пуски 29 ударных беспилотников Shahed-136/131. Атака продолжалась двумя волнами, "Шахеды" запускали из района Примосько-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда (Крым).
"Противовоздушной обороной сбит 21 из 29 ударных БпЛА в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областей.
Часть беспилотников враг направил по прифронтовой зоне Херсонской и Николаевской областей", – говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил.
"Стоит отметить, что подавляющее большинство "шахедов" уничтожено подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины", – добавляют в командовании.