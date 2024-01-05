ПВО уничтожила 21 "Шахед" в шести областях – Воздушные силы

Ночью и с утра 5 января силы противовоздушной обороны Украины сбили 21 беспилотник типа Shahed.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего зафиксированы пуски 29 ударных беспилотников Shahed-136/131. Атака продолжалась двумя волнами, "Шахеды" запускали из района Примосько-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда (Крым).

"Противовоздушной обороной сбит 21 из 29 ударных БпЛА в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Часть беспилотников враг направил по прифронтовой зоне Херсонской и Николаевской областей" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил.