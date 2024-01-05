В Крыму ВСУ нанесли серьезные повреждения системам защиты РФ – Гуменюк

В результате украинской атаки на военные объекты российских оккупантов в Крыму в течение 4 января был поражен не только один командный пункт, но и нанесены серьезные повреждения системе защиты. Украинские Силы обороны также работали по направлению новой дислокации "шахедов" на полуострове. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Суспільне.

"Не только один командный пункт поражен, действительно мощная боевая работа состоялась за минувшие сутки, в том числе и нанесено серьезное повреждение системы защиты на Крымском полуострове" , - подчеркнула она.

По словам Гуменюк, это уже не первое такое повреждение, которое заставляет окупантов серьезно переформатировать систему своей защиты.