В Воздушных силах рассказали об особенностях атаки "Шахедов" 5 января

Российские оккупанты во время сегодняшней атаки направили часть дронов-камикадзе в прифронтовые районы. Также враг сместил время атаки. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Особенность атаки этой это то, что атаковали частью БПЛА, вот те, где меньше удалось сбить, атаковались южные регионы. Херсонская, Николаевская области. Именно прифронтовая зона, где собственно сложно сразу их ("Шахеды", - ред.) уничтожать" , - сказал Игнат.

Он добавил, что "Шахед" - это сложная цель, враг иногда атакует ими передовые позиции наших Сил обороны.

"Это недавно происходит, но оно уже имеет место. Уже не первый раз такая атака была. Именно поэтому те 8 не сбитых в большинстве - это именно атака прифронтовых регионов" , - объяснил спикер.

Также, как отметил Игнат, российские оккупанты несколько сместили время атаки.

"Видим, что враг несколько изменил время атаки. Утреннее время было редко, что запускались "Шахеды". Но видим, что вплоть до 10:00 примерно или даже позже была воздушная тревога в западных областях. Это Хмельницкая и Тернопольская области" , - подчеркнул он.

Напомним, ночью и утром на 5 января. Воздушные силы сбили﻿﻿ 21 из 28 беспилотников Shahed в шести областях.