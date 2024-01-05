США разрабатывают план на случай расширения конфликта на Ближнем Востоке – СМИ

В администрации президента Джо Байдена разрабатывают планы реагирования США на случай того, если война в Газе перерастет в более широкий и затяжной региональный конфликт. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех информированных чиновников, в частности одного высокопоставленного чиновника из администрации президента, сообщает Европейская правда.

По их словам, военные разрабатывают планы ответного удара по поддерживаемым Ираном боевикам-хуситам, которые нападают на коммерческие суда в Красном море, что включает в себя нанесение ударов по объектам хуситов в самом Йемене – вариант, который в Пентагоне уже предлагали ранее.

В материале говорится, что США уже несколько месяцев непублично призывают Тегеран убедить его марионеток уменьшить масштабы своих атак, но пока что в Вашингтоне не видят никаких признаков того, что группировки начали уменьшать количество объектов для нападений, и опасаются, что в ближайшие дни насилие будет только расти.

Собеседники издания говорят, что потенциал для более широкого конфликта растет после ряда конфронтаций в Ираке, Ливане и Иране, произошедших за последние несколько дней.

Эти события убедили некоторых в администрации, утверждают источники, что война в Газе официально вышла далеко за пределы сектора – сценарий, которого США пытаются избежать в течение многих месяцев.

По данным чиновников, суета внутри администрации с составлением отчетов о потенциальных точках атак и возможной реакции США на этой неделе стала результатом приказов из высших эшелонов администрации из-за опасений, что насилие в регионе будет только продолжать расти, и что Вашингтону в конце концов придется вмешаться.

Особое беспокойство вызывает потенциал эскалации в Красном море, утверждает издание, где нападения боевиков-хуситов на торговые суда побудили США объявить в прошлом месяце о создании новой международной морской коалиции для сдерживания этих атак.

По информации источников, существует также страх, что насилие в Газе может распространиться на Западный берег реки Иордан и Ливан, ведь уже сейчас ливанская проиранская группировка "Хезболла" и Израиль обмениваются огнем на границе, и есть сообщения о нападениях израильских поселенцев на палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Впрочем, пока США не видят никаких признаков того, что "Хезболла" стремится к расширению конфликта, говорится в публикации Politico.