РФ столкнулась с перебоями в экспорте нефти из-за санкций США – Bloomberg

Все больше признаков свидетельствуют, что потоки нефти в Россию могут столкнуться с перебоями после ужесточения санкций США, направленных против торговцев и судоходных компаний, перевозящих национальную нефть.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

За последний месяц в общей сложности 14 танкеров, перевозивших нефть в Индию, либо останавливались, либо разворачивались, либо отключали оборудование, которое сообщает системам цифрового слежения об их местоположении

За судьбой кораблей будут внимательно следить власти Москвы и Запада. США пытаются найти тонкую грань между ограничением доступа России к нефтедолларам и в то же время сохранением поставок.

На борту 14 перевозчиков, выявленных агентством Bloomberg, находится 11 млн баррелей нефти. Все они должны были отправиться в Индию, где правительство в этом месяце заявило, что сократило российский импорт, поскольку цены были недостаточно низкими . Нью-Дели опроверг слухи о логистических трудностях с оплатой России. Большинство из них приходится на сорт "Сокол", экспортируемый с востока страны, но некоторые грузы Urals также задерживаются.

Признаки возможных проблем появились всего через несколько недель после того, как Министерство финансов США ввело самые масштабные санкции против российских нефтетрейдеров и государственной судоходной компании "Совкомфлот" с начала войны против Украины.

При этом Россия все чаще использует тайных торговцев и огромный флот судов с неопределенным владельцем и страховкой, чтобы обойти ценовой предел "Большой семерки", который должен был нанести ущерб Кремлю.

Некоторые из 14 кораблей, судя по всему, потеряли сигнал, а это означает, что они могут просто тайно доставлять груз. Однако с тех пор, как началась война против Украины, было необычно видеть, как танкеры, участвующие в торговле российской нефтью, делают это.