Фридман подал в суд на Украину из-за национализации "Сенс Банка"

Компания российского миллиардера Михаила Фридмана ABH Holdings S.A., которая была номинальным владельцем "Сенс Банка", подала иск к Украине и требует компенсацию за принудительную национализацию финучреждения в размере 1 миллиард долларов. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Экономическая правда.

Компания подала иск в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID), ведущий мировой орган по разрешению споров между инвесторами и государством под эгидой Всемирного банка в Вашингтоне.

"Заявленная сумма составляет более одного миллиарда долларов США. Правовым основанием иска является Договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и Правительством Украины о взаимном содействии и защите инвестиций" , - пояснили в ABHH.

Компания Фридмана заявляет о произвольных и дискриминационных шагах Украины против экс-акционеров банка, а также о "кампании "черного пиара" Украины" и рассмотрит возможность подачи этих фактов в международный арбитраж.

Напомним, Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка" (бывший "Альфа Банк Украина") 21 июля 2023 года. Правительство приняло решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.