Министры обороны Украины и Польши провели телефонный разговор
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что провел "продуктивный разговор" со своим новым польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышом, сообщает Европейская правда.
Умеров рассказал, что предоставил польскому министру обновленную информацию о ситуации на фронте и недавних террористических атаках РФ.
"Выразил благодарность за намерения Польши усилить свою роль в коалициях сил и средств, что будет способствовать безопасности Европы и национальным интересам Польши. Пригласил коллегу посетить Киев", – отметил Умеров.
Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в четверг, 4 января, развернуто объяснил, почему дальнейшая военная поддержка Украины отвечает европейским интересам.