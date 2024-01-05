Министры обороны Украины и Польши провели телефонный разговор

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что провел "продуктивный разговор" со своим новым польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышом, сообщает Европейская правда.

Умеров рассказал, что предоставил польскому министру обновленную информацию о ситуации на фронте и недавних террористических атаках РФ.

"Выразил благодарность за намерения Польши усилить свою роль в коалициях сил и средств, что будет способствовать безопасности Европы и национальным интересам Польши. Пригласил коллегу посетить Киев" , – отметил Умеров.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в четверг, 4 января, развернуто объяснил, почему дальнейшая военная поддержка Украины отвечает европейским интересам.