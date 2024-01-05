Безуглую планируют снять с должности заместителя комитета по нацбезопасности

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал снятие народного депутата Марьяны Безуглой (СН) с должности заместителя председателя. Это подтвердил секретарь комитета и народный депутат Роман Костенко, сообщает Лига.net.

Костенко заявил, что комитет проголосовал за снятие Безуглой с должности. После решения комитета за это должны проголосовать нардепы во время заседания, пояснил он.

Причины такого решения неизвестны.

Первым об этом написал нардеп от ВО Батькивщина Вадим Ивченко. Он отметил, что проголосовал "за" увольнение Безуглой.

Депутат отреагировала на ситуацию, назвав коллег "трудоголиками".