Россияне продолжают производить Су-34, хотя и в малых количествах – Игнат

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия продолжает производить истребители-бомбардировщики Су-34, однако в малом количестве из-за санкций. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, потеря каждого самолета — это очень серьезно.

"Производство занимает большое время, особенно в условиях санкций. Им нужны импортные комплектую щие, к сожалению, они продолжают производство. В прошлом году они изготовили партию из двух-трех Су-34, будем надеяться, что уничтожать мы будем больше, чем РФ способна производить" , — сказал Игнат.

Он отметил, что Су-34 — это современный самолет, с которого россияне сбрасывают управляемые авиационные бомбы и ракеты типа Х-59.

"Вместе с Су-35 — это самый современный самолет россиян" , — заявил военный.

Ранее украинские спецслужбы в ночь на 4 января уничтожили истребитель Су-34 на аэродроме "Шагол" в российском Челябинске.

Су-34 – советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия из-за высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми истребителями противника на равных условиях.