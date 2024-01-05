В Украине установлили первую мини-ТЭЦ

Первую в Украине когенерационную установку, приобретенную за счет Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках проекта энергетической безопасности, установили в городе Староконстантинове Хмельницкой области.﻿, сообщает Экономическая правда.

"Вопреки попыткам России разрушить энергетическую систему Украины, USAID активно работает над усилением устойчивости энергетической инфраструктуры страны путем внедрения современных эффективных технологических решений" , - говорится в сообщении.

В целом USAID закупит 91 когенерационную установку для 32 городов Украины и двух университетов.

Установка и присоединение к сетям первой когенерационной установки, приобретенной за счет USAID через Проект энергетической безопасности, было осуществлена в г. Староконстантинов Хмельницкой области.

Оборудованная газопоршневым двигателем, установка генерирует одновременно тепловую и электрическую энергию для обеспечения потребностей городских котельных в электроснабжении, и таким образом обеспечивает бесперебойное снабжение тепла объектам критической и социальной инфраструктуры, расположенной поблизости, а также жителям многоквартирных домов.

Это оборудование общей мощностью 56,5 МВт, интегрированное в системы централизованного теплоснабжения, будет обеспечивать питание местной критической инфраструктуры, таких как котельные, тепловые пункты, насосные станции систем водоснабжения и водоотведения.

Когенерационные установки малой и средней мощности, которые закупает и передает местным громадам USAID, позволят местным теплоснабжающим предприятиям генерировать электроэнергию для собственных нужд или продажи в энергосеть не только в условиях продолжающейся войны, но и по ее окончании.

Мини-ТЭЦ будут обеспечивать стабильное теплоснабжение более 1 млн жителей и около 1000 социальных объектов.