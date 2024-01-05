В оккупированном Севастополе уже третий раз за сегодня объявляли тревогу

В Севастополе в оккупированном Крыму третий раз за сутки звучала воздушная тревога.﻿﻿ Об этом заявил назначенный Россией "мэр" оккупированного города Михаил Развожаев, сообщает Украинская правда.

Около 14:00 в городе снова объявили тревогу. Ее отменили через 10 минут.

Первую тревогу в городе объявили в 10:20. Она длилась около 20 минут. Вторая тревога, объявленная в 11:35, звучала столько же. Оккупанты перекрывали Крымский мост.

Минобороны РФ заявило об уничтожении ракеты "Нептун" в Черном море