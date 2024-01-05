Оккупанты снова применяют бронетехнику на левом берегу Днепра – ВСУ

Российская армия на линии боестолкновения возобновила применение техники. Об этом сказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"На левом берегу... они решились снова применять технику. К этому моменту они все же очень на ней экономили, поскольку потеряли ее достаточно много. Мы фиксируем за прошедшие сутки уже их попытки продвигать диверсионные и штурмовые группы при поддержке бронетехники. Итак, очевидно, что им удалось подтянуть туда определенные резервы. Они имели достаточно существенные потери: проводя 13-19 штурмов в сутки, они несли потери каждый раз" , - отметила Гуменюк.

По ее словам, на протяжении последних 3 дней фиксировалось по 8-9 штурмов со стороны захватчиков, в эти сутки - 6 штурмов.